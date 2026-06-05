Ο αρχηγός της Σκωτίας Άντι Ρόμπερτσον θα ενταχθεί στην Τότεναμ την 1η Ιουλίου, όταν λήξει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο σύλλογος του Λονδίνου.

Ο 32χρονος αριστερός μπακ έχει συμπληρώσει εννέα χρόνια με τους «Κόκκινους», κατακτώντας δύο τίτλους Premier League και ένα τρόπαιο Champions League, μεταξύ άλλων διακρίσεων.

Η Τότεναμ, η οποία δεν διευκρίνισε τη διάρκεια του συμβολαίου του Ρόμπερτσον, τον αποκτά με ελεύθερη μεταγραφή, καθώς το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ λήγει στις 30 Ιουνίου.

«Ο Άντι είναι κάποιος που θαυμάζω εδώ και αρκετά χρόνια και θα φέρει εξαιρετικές τεχνικές ικανότητες, εμπειρία, ηγεσία και μια υποδειγματική στάση στην ομάδα μας», δήλωσε ο μελλοντικός προπονητής του, Ιταλός Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Η Τότεναμ τερμάτισε 17η στην Premier League την περασμένη σεζόν και εξασφάλισε την παραμονή της μόλις την τελευταία αγωνιστική της σεζόν. Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου δεν θα αγωνιστεί σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση την επόμενη σεζόν.