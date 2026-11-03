Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Τενερίφη.

Ο Ντε Μιγκέλ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της ομάδας του με την Ανδόρα για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα, Χεσούς Οβόνο.

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