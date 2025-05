Το θάνατο του «Μανόλο», του παθιασμένου οπαδού-τυμπανιστή της εθνικής ποδοσφαίρου της «Φούρια Ρόχα» θρηνεί η Ισπανία. O Μανόλο… “el del Bombo” έφυγε από τη ζωή σήμερα (1/5) σε ηλικία 76 ετών μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Έπαψαν να κρούουν τα τύμπανα του Μανόλο για τη “Roja” και τα ισπανικά ΜΜΕ αφιερώνουν πολλές… γραμμές για τον φανατικό οπαδό της εθνικής Ισπανίας, που έδινε ρυθμό με το τύμπανό του στις κερκίδες και έγινε το σύμβολο των Ισπανών φιλάθλων.

Το πλήρες όνομά του ήταν Μανουέλ Κάθερες Αρτεσέρο και από το 1976 έως σήμερα που έφυγε από τη ζωή βρισκόταν πάντα στο πλευρό της εθνικής Ισπανίας, αφού δεν έχασε αγώνα της «Φούρια Ρόχα»… ούτε σε φιλικό επίπεδο.

Manuel Cáceres Artesero, better known as MANOLO EL DEL BOMBO, the legendary superfan known for his drum and lifelong devotion to Spain’s national team, has passed away at 76.

May he rest in peace. pic.twitter.com/7I8C39BpES

— Magical Spain (@Magicalspain) May 1, 2025