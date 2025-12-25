Στο πένθος βυθίστηκε ανήμερα των Χριστουγέννων η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώςέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο θρύλος της ομάδας, Τζον Ρόμπερτσον.

Ο Σκωτσέζος άσος αγωνίστηκε για περισσότερα από 500 ματς με τη φανέλα των «ξυλοκόπων» από το 1970 έως το 1983 και στη συνέχεια τη σεζόν 1985/86, μετά από μια διετία στην Ντέρμπι Κάουντι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλιπών είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών της ομάδας (1979), καθώς είχε δώσει την ασίστ στο νικητήριο γκολ των «κόκκινων» επί της Μάλμε.

Η σχετική ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Με λύπη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του θρύλου και αγαπητού φίλου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον.

Ένας αληθινός θρύλος του συλλόγου μας και δύο φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, το απαράμιλλο ταλέντο, η ταπεινότητα και η ακλόνητη αφοσίωσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τον αγαπούσαν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρόμπο… Ο καλύτερός μας».