Πέθανε ξαφνικά στην Αλγερία σε ηλικία 73 ετών ο θρυλικός Ολλανδός μέσος Γιόχαν Νέσκενς, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB). Ο Νέσκενς αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες (6/10), όπου βρισκόταν σε επίσημη εκδήλωση για την ώρα της Αφρικής εκπροσωπώντας την KNVB και σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

«Με μεγάλη λύπη η KNVB έμαθε για τον απροσδόκητο θάνατο του Γιόχαν Νέσκενς. Ο Γιόχαν ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μας. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Ευχόμαστε στη σύζυγό του Μαρλίς, στα παιδιά του Κρίστιαν, Ταμάρα, Μπιάνκα και Άρμαντ, στα εγγόνια του Ντζόι και Λοβέε, σε συγγενείς και φίλους πολλή δύναμη για να αντέξουν αυτή τη μεγάλη απώλεια», ανέφερε η ανακοίνωση της ολλανδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Ο Γιοχάνες Γιάκομπους «Γιόχαν» Νέσκενς γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1951. Στον σπουδαίο Άγιαξ των αρχών της δεκαετίας του ’70, ο Νέσκενς ήταν μέρος της μεγάλης ομάδας που κατέκτησε τρία συνεχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα, μεταξύ 1971 και 1973, με αρχηγό τον Γιόχαν Κρόιφ.

Στη συνέχεια ακολούθησε τους Γιόχαν Κρόιφ και Ρίνους Μίχελς στην Μπαρτσελόνα. Αγωνίστηκε στη Μπαρτσελόνα μεταξύ 1974 και 1979 (σε 233 παιχνίδια, σημείωσε 54 γκολ και κέρδισε δύο τίτλους), ένας από τους μεγάλους μύθους στην ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου και ένας από τους πιο αγαπημένους ξένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Το 1975-76 ήταν ο πρώτος νικητής του βραβείου «Don Balón» ως καλύτερος ξένος παίκτης του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το 1979 πήρε μεταγραφή για την Νιου Γιορκ Κόσμος, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 1984. Εκεί, μαζί με τον Φραντς Μπεκενμπάουερ και τον Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες, κέρδισε το πρωτάθλημα NASL το 1980 και το 1982. Σε έξι σεζόν πέτυχε 17 γκολ σε 94 παιχνίδια και ήταν στην καλύτερη ομάδα τρεις φορές, το 1979, 1980 και 1982. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Γκρόνινγκεν, Σάουθ Φλόριντα Σανς του USL, την Κάνσας Σίτι Κόμετς και έκλεισε την καριέρα του στην Ελβετία, αγωνιζόμενος με τις ΦΚ Μπάαρ και Τσουγκ.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.

Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb

— OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024