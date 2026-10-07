Μία σπάνια και ιδιαίτερη κίνηση έκανε ο Φερνάντο Βέχαρ. Ανάμεσα σε όσα έγιναν τα ξημερώματα στο τελευταίο παιχνίδι του Μέσι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» πήρε δώρα ακόμα και από τον διαιτητή του ματς.

Μετά το τέλος του φιλικού με τον Μπενίν, που ολοκληρώθηκε με 3-0, ο Βέχαρ χάρισε στον Μέσι τα… όπλα του, καθώς του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού!

Messi’nin Milli Takima veda macinda hakem bitis dudugunu calmak yerine, Messi’ye hak ettigi saygiyi bu sekilde teslim etmis. https://t.co/zcbXkoMVit — futbolovic (@futbolovic) October 7, 2026