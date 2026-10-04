Η Ισπανία έκανε το «3 στα 3» στον Γ’ όμιλο, επικρατώντας με 3-1 της Τσεχίας για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League, σε μια αναμέτρηση που είχε ένταση, διαμαρτυρίες και πρωταγωνιστή τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά.

Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε δυσκολεύτηκε περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε, όμως πήρε τη νίκη που τη διατηρεί στην κορυφή, επεκτείνοντας παράλληλα το αήττητο σερί της στους 40 αγώνες. Από την άλλη, η Τσεχία έμεινε με έντονα παράπονα από τον Έλληνα ρέφερι, κυρίως για τη φάση του 79ου λεπτού, όταν ακυρώθηκε γκολ των φιλοξενούμενων για επιθετικό φάουλ.

Η Ισπανία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 6’ με τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με υπέροχο σουτ την έστειλε στη δεξιά γωνία του Κίνσκι, πετυχαίνοντας το τέταρτο γκολ του στον όμιλο.

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