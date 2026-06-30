Παίκτης της Ατλέτικο είναι ο Αλεχάνδρο Γκριμάλντο. Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται με τη «Φούρια Ρόχα» στο Μουντιάλ ανακοινώθηκε από τους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι δαπάνησαν 20 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Μετά από τρεις σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Γκριμάλντο επιστρέφει στην Ισπανία, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2034.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ αναδείχθηκε από τις υποδομές της Μπαρτσελόνα και είχε μετακομίσει το 2023 από την Μπενφίκα στη Λεβερκούζεν ως ελεύθερος.

Φέτος είχε 14 γκολ και 12 ασίστ σε 46 εμφανίσεις με τη Λεβερκούζεν σε όλες τις διοργανώσεις.