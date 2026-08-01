Η Μπόρνμουθ ενίσχυσε την αμυντική της γραμμή με την απόκτηση του Αντόνιο Σίλβα από την Μπενφίκα. Ο διεθνής Πορτογάλος στόπερ, που είναι 22 ετών, θα κοστίσει περίπου 30,4 εκατ. ευρώ και θα καλύψει το κενό που άφησε ο Μάρκος Σενέσι, ο οποίος αποχώρησε για την Τότεναμ ως ελεύθερος.

Ο Σίλβα πραγματοποίησε 235 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις και αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της πορτογαλικής Primeira Liga τη σεζόν 2022-23, όταν οι «αετοί» κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Παράλληλα, ήταν μέλος της εθνικής Πορτογαλίας που κατέκτησε το Nations League την περασμένη χρονιά.

«Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 22 ετών, έχει ήδη αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης», δήλωσε ο πρόεδρος ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μπόρνμουθ, Τιάγκο Πίντο.

Η Μπόρνμουθ, η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την εξασφάλιση εισιτηρίου για το Europa League, αρχίζει τη σεζόν στην Premier League στις 23 Αυγούστου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.