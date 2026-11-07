Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Serie A, η Βενέτσια πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη, επικρατώντας με 2-1 της Ουντινέζε, χάρη στο καταπληκτικό γκολ του Ματίας Μορένο.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 5ο λεπτό με τον Ινό, που νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των ασπρόμαυρων μέσα από την περιοχή. Από την πλευρά της, η Ουντινέζε είχε τις δικές της καλές στιγμές, με τον Στάνκοβιτς να σταματά τις προσπάθειες των Έκελενκαμπ και το δοκάρι εκείνη του Ντέιβις.

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