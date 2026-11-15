Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 77-75 της Αναντολού Εφές στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης, για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν τα λάθη της Φενέρ και την υπεροχή τους μέσα στη ρακέτα, αποκτώντας προβάδισμα 15 πόντων (26-41) στο 16′. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν άμεσα, απαντώντας με ένα επιμέρους 7-0 και περιορίζοντας την απόσταση στους οκτώ πόντους (35-43) στο ημίχρονο.

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