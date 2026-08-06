Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου επιτελικού μέσου Μαγκνές Ακλιούς από τη Μονακό, με τον 24χρονο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο διεθνής Γάλλος, που αγωνίστηκε ως αλλαγή στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της χώρας του, θα φορά τη φανέλα με το Νο11 και αποτελεί την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η οποία έχει ήδη αποκτήσει και τον νεαρό Ιταλό τερματοφύλακα Αλεσάντρο Λονγκόνι.

Ο Ακλιούς, γεννημένος στο Τρεμπλέ-αν-Φρανς, εξέφρασε μέσω της ανακοίνωσης του συλλόγου την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του. «Αποτελεί τεράστια τιμή για μένα να υπογράφω στην Παρί Σεν Ζερμέν. Μεγάλωσα στην περιοχή του Παρισιού και η ένταξή μου σε έναν τόσο σπουδαίο σύλλογο σημαίνει πάρα πολλά τόσο για μένα όσο και για την οικογένειά μου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες L’Equipe και Le Parisien, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέβαλε συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Με την προσθήκη του Ακλιούς, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ενισχύεται σημαντικά στη μεσοεπιθετική της γραμμή, μετά τις αποχωρήσεις του Γκονσάλο Ράμος για τη Μίλαν και του Λι Κανγκ-ιν για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο Ακλιούς είχε εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της Μονακό. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε συνολικά 3.425 λεπτά σε 43 αγώνες, αποτελώντας τον ποδοσφαιριστή με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στην ομάδα, τόσο επί Άντι Χίτερ όσο και στη συνέχεια με τον Σεμπαστιάν Ποκονιόλι στον πάγκο, παρότι η απόδοσή του παρουσίασε κατά διαστήματα διακυμάνσεις.

«Ο Μαγκνές έχει περιόδους εξαιρετικής απόδοσης, αλλά και άλλες που πέφτει αισθητά, κάτι που κάνει δύσκολη την αξιολόγησή του», είχε δηλώσει ο Βέλγος προπονητής πριν από τις αναμετρήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Υπάρχουν στιγμές που λες “τι σπουδαίος παίκτης”, αλλά και άλλες που σκέφτεσαι πως μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα».

Κατά τον ίδιο, η σχετικά απογοητευτική σεζόν του διεθνούς Γάλλου οφειλόταν και στο γεγονός ότι η Μονακό δεν είχε την απαιτούμενη κυριαρχία στα παιχνίδια της, με αποτέλεσμα ο Ακλιούς να επιβαρύνεται περισσότερο με αμυντικά καθήκοντα, έναν ρόλο που δεν δίσταζε να αναλαμβάνει. Στην Παρί, ωστόσο, αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει και σε αυτόν τον τομέα, σε μια ομάδα που έχει τον έλεγχο των αγώνων.

Πριν από έναν χρόνο, ο ίδιος είχε δηλώσει: «Πρέπει να αποκτήσω μεγαλύτερη σταθερότητα και να ανεβάσω το επίπεδό μου. Να γίνω πιο αποτελεσματικός μπροστά στην εστία, βοηθώντας την ομάδα είτε με γκολ είτε με ασίστ. Ξέρω ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα».

Στην τελευταία του χρονιά με τη Μονακό σημείωσε επτά γκολ και μοίρασε έντεκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας παρόμοια παραγωγικότητα με την προηγούμενη σεζόν, όταν είχε επίσης επτά γκολ και δώδεκα ασίστ σε 43 συμμετοχές.

Όπως είχε επισημάνει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στις 13 Μαρτίου: «Η πίεση σε ωθεί να ανεβάσεις το επίπεδο των απαιτήσεων από τον εαυτό σου, αρκεί να μπορείς να τη διαχειριστείς. Εγώ βάζω πίεση στον εαυτό μου. Δεν με ενοχλεί όταν οι άλλοι απαιτούν περισσότερα από μένα ή είναι πιο αυστηροί. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και θέλω να εξελίσσομαι ώστε να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε αυτές».