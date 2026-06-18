Ο Αφόνσο Μορέιρα μετακομίζει από τη Λιόν στη Λεβερκούζεν έναντι 29,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τους Γάλλους το ποσό της μεταγραφής μπορεί να φτάσει έως και τα 33,6 εκατ. ευρώ μέσω μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, στη συμφωνία για τον διεθνή με την Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας, προβλέπεται και ποσοστό 10% επί της υπεραξίας σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Ο 21 ετών Μορέιρα είχε αποκτηθεί από τη Λιόν το περασμένο καλοκαίρι έναντι μόλις 2 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Βάσει συμφωνίας που είχε συναφθεί πριν από έναν χρόνο ανάμεσα στους δύο συλλόγους, η Λιόν θα πρέπει τώρα να καταβάλει περίπου 5,5 εκατ. ευρώ στην πορτογαλική ομάδα.

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε επίσης ποσοστό 20% υπέρ της Σπόρτινγκ επί της υπεραξίας οποιασδήποτε μελλοντικής μεταγραφής του παίκτη.

Ο Αφόνσο Μορέιρα αποτέλεσε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της περσινής σεζόν στη Λιόν, ιδιαίτερα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Βέλγου αριστερού εξτρέμ Μαλίκ Φοφανά, τον οποίο αντικατέστησε με επιτυχία στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, ο Πορτογάλος επιθετικός κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας έντεκα ασίστ.