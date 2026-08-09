Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, που αποχώρησε από την Αναντολού Εφες, μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα, αφού πρώτα είχε κάνει… στάση στη Βιλερμπάν.

Μπορεί η γαλλική ομάδα να ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου την απόκτηση του για δύο χρόνια, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα του γαλλικού συλλόγου υποχρέωσαν τον καλύτερο αμυντικό της EuroLeague για τη σεζόν 2024-25 να αναζητήσει αλλού το νέο «σταθμό» της καριέρας του.

Τελικά ο 30χρονος γκαρντ τον βρήκε στη Σερβία, με τον Ερυθρό Αστέρα να ανακοινώνει την απόκτησή του για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Την παρελθούσα σεζόν ο Βάιλερ-Μπαμπ αγωνίστηκε στην Αναντολού Εφές, με την οποία είχε σε 37 ματς της EuroLeague μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Ήταν ο κορυφαίος της τουρκικής ομάδας σε ασίστ και κλεψίματα, ενώ κατετάγη έκτος στη διοργάνωση στα κλεψίματα.

Πριν μετακομίσει στην Τουρκία, ο Βάιλερ-Μπαμπ πέρασε την πενταετία 2020-25 στην Μπάγερν Μονάχου, στην οποία «έφτιαξε» το όνομά του και την οποία βοήθησε να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του νταμπλ το 2024. Έκανε ντεμπούτο στη EuroLeague με τους Βαυαρούς το 2020 και από τότε είναι τέταρτος στη διοργάνωση με 215 κλεψίματα.

Γεννημένος στις ΗΠΑ, αλλά με γερμανική υπηκοότητα μέσω της μητέρας του, ο Βάιλερ-Μπαμπ έπαιξε στο NCAA για μια χρονιά με το Αρκάνσας, ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για το Αϊόβα Στέιτ. Δεν επελέγη στο ντραφτ του NBA για το 2019 και στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία, όπου έκανε τη σεζόν 2019-20 το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη Λούντβιχσμπουργκ, την οποία βοήθησε να φτάσει στους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος.

Είναι διεθνής με την εθνική Γερμανίας, την οποία βοήθησε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2022 και να φτάσει στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.