Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στην Πίζα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα στο Cetilar Arena, ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τη Βερόνα όταν περίπου διακόσιοι οπαδοί των φιλοξενούμενων συγκρούστηκαν με οπαδούς των γηπεδούχων σε έναν από τους δρόμους κοντά στο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, πετάχτηκαν μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Πολλά αυτοκίνητα και αρκετοί κάδοι απορριμμάτων υπέστησαν ζημιές.

Η αστυνομία παρενέβη χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο.

Ως γνωστόν η αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών της Βερόνα και της Πίζα είναι μακροχρόνια και συχνά έχει τροφοδοτήσει εντάσεις κατά τη διάρκεια αγώνων.

Αλ. Παπαδόπουλος

Πηγή: larepubblica