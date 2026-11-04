Ως ένα πεδίο πειραματισμού, μελετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον του ποδοσφαίρου, δοκιμάζει η FIFA στο Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου και Φεστιβάλ Κ15, που πραγματοποιείται στο Μπακού.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες καινοτομίες βρίσκονται η εκτέλεση των πλαγίων άουτ με τα πόδια αντί για τα χέρια, οι απεριόριστες αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις στον κανονισμό του οφσάιντ.

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