Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FPF) κινητοποιείται άμεσα για να αποτρέψει το οριστικό τέλος της διεθνούς καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, επιλέγοντας τον δρόμο της διπλωματίας και της συμφιλίωσης.

Παρά το βαρύ κλίμα και τις φήμες περί άμεσης απόσυρσης του 41χρονου σταρ μετά το ξαφνικό walkout από την αποστολή στη Δανία, οι διοικούντες της FPF ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν ένα τόσο άδοξο φινάλε για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της χώρας. Όπως αποκαλύπτει η ισπανική Marca, οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει να πραγματοποιήσουν μια κρίσιμη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

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