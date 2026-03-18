Ο Μισέλ Πλατινί το 2015 κατηγορήθηκε πως δωροδοκήθηκε με δύο εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από τον Μπλάτερ το 2011, σε μια περίοδο που ήταν πρόεδρος της UEFA. Μετά από δέκα χρόνια και πολλά δικαστήρια αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στο Φεστιβάλ Ποινικής Δικαιοσύνης στο Σασουόλο, ο Μισέλ Πλατινί μίλησε για την ιστορία δωροδοκίας του από τον πρόεδρο της FIFA, Ζεπ Μπλάτερ, αναφέροντας ότι «η αθλητική δικαιοσύνη είναι ένα σκάνδαλο» θέλοντας να εξηγήσει την περιπέτειά του με τις κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία και ανέντιμη διαχείριση, όταν ήταν πρόεδρος της UEFA.

