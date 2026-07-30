Μυϊκό τραυματισμό στο δεξί πόδι υπέστη ο Ραούλ Ασένσιο. Ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, καθώς αυτό που αντιμετωπίζει είναι σοβαρό.

Ο 23χρονος Ασένσιο πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις στη LaLiga με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, καθώς είχε πολλαπλούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός χτυπήματος στο κεφάλι τον Φεβρουάριο. Στη συνέχεια απέκτησε πρόβλημα και με τη γάμπα.