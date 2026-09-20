Ο Αντρέας Κρίστενσεν τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Σεβίλλη στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», προκαλώντας ανησυχία τόσο στο στρατόπεδο των Καταλανών, όσο και σε αυτό της εθνικής ομάδας της Δανίας.

Ο Δανός αμυντικός υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, όπως επιβεβαίωσαν οι «μπλαουγκράνα».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr