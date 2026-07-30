Παγκόσμια κατακραυγή για το σχέδιο Ινφαντίνο πώλησης μεριδίων του Μουντιάλ, η UEFA συνεδριάζει εκτάκτως και η FIFA απαντά επίσημα διαψεύδοντας ρόλο «επιτρόπου» για τον πρόεδρό της.

Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο να ανοίξει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της νέας εταιρείας FIFA Forward Enterprise (FFE), αποτίμησης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν προκάλεσε αντιδράσεις μόνο στην Ευρώπη.

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