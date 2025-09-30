Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Dubai BC την παρθενική της συμμετοχή στην Euroleague.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς στο ιστορικό παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν στην «Coca Cola Arena» κατάφερε να επικρατήσει με 89-76 των Σέρβων, κάνοντας έτσι ποδαρικό με το δεξί στη διοργάνωση.

Η ομάδα των Εμιράτων έδωσε ρεσιτάλ από τα 6,75 (11/20 τρίποντα), βασίστηκε στον επιθετικό πλουραλισμό της (4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), ενώ η άμυνα της υποχρέωσε τους Σέρβους σε 13 λάθη.

Κορυφαίοι των νικητών οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 5/7τρ.), Τζάναν Μούσα (19π., 3/5τρ.), Φιόντου Καμπενγκέλε (15π.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (14π., 8ρ.), ενώ από την Παρτιζάν Ντίλαν Οσετκόφσκι με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-54, 89-76

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 11 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμπάς 3 (1), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 20 (5/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άντερσον 2, Κόντιτς, Μούσα 19 (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καμπενγκέλε 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 5 (1/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πετρούσεβ 14 (7/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Καμένιας

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Τζόουνς 4 (1/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μίλτον 10 (1), Ουάσινγκτον (1/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα), Οσετκόφσκι 12 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/6 βολές), Μαρίνκοβιτς 3 (1), Ποκουσέβσκι 6 (2/2 τρίποντα), Μπράουν 6, Μπόνγκα 7 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Λάκιτς 2, Πάρκερ 11 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 13 (6/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ)