Ένα απίστευτο συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της Primera C της Κολομβίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο στάδιο Αρακατάκα, όταν η διαιτητής, Βανέσα Σεμπάγιος, δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστη, μετά από μία απόφαση πειθαρχικού χαρακτήρα που έλαβε.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», η ρέφερι της αναμέτρησης πλησίασε προς τον πάγκο του τεχνικού επιτελείου για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή, Μπολίβαρ.

Ο παίκτης τότε, όντας εξοργισμένος, αντέδρασε χτυπώντας τη διαιτητή στο πρόσωπο, σε μια πράξη βίας που σόκαρε τους παρευρισκομένους.

Μάλιστα οι μάρτυρες του θλιβερού γεγονότος χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη διαιτητή ώστε να μην αντιδράσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral.