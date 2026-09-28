Ποδοσφαιριστής κατάφερε να κερδίσει δύο αποβολές σε αγώνα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει την ήττα η ομάδα του.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα εναντίον της Ανγκουίλα για το CONCACAF Nations League που έληξε 5-0 υπέρ των γηπεδούχων, την παράσταση έκλεψε ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Ένταν Σίπιο ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 68΄.

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