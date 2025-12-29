Ο μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Καρέρας, που κάνει διακοπές στο Ντουμπάι, δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου απεικονίζεται να βγάζει βόλτα μια τίγρη της Βεγγάλης, προκαλώντας αντιδράσεις μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου.

Η ανάρτηση πυροδότησε σάλο, με πολλούς να εξοργίζονται από αυτή τη δραστηριότητα και τη μεταχείριση των άγριων ζώων. Η τίγρη της Βεγγάλης είναι το πιο απειλούμενο υποείδος από όλες τις τίγρεις που ζουν σήμερα στην άγρια ​​φύση.

«Ο απόλυτος κλόουν των ποδοσφαιριστών»

«Μια τίγρη αλυσοδεμένη στην πόλη. Δίπλα σε ένα ον που αυτοαποκαλείται άνθρωπος. Και να το, στο Twitter, ένα ψευδο-μέσο ενημέρωσης που προωθεί την κακοποίηση ζώων αντί να επικρίνει αυτόν τον απόλυτο κλόουν ποδοσφαιριστή», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου απαντώντας σε μια ανάρτηση ενός ισπανικού μέσου ενημέρωσης που κοινοποίησε τις εικόνες που δημοσίευσε ο ακραίος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Θα ήταν καλύτερο να μην δοθεί δημοσιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που διαιωνίζουν την εμπορία ζώων και τους εμποδίζουν να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Δείξτε λίγη κοινή λογική…» πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης του Twitter.