Η Εθνική Γυναικών αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο αθλητικό κέντρο της Ζένιτσα, σε φιλικό αγώνα. Ο τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, έδωσε ευκαιρίες σε όσες παίκτριες δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου με τη Λευκορωσία (2-0).

Οι γηπεδούχες είχαν δοκάρι στο 3΄ σε σέντρα σουτ της Πάλιεβιτς από αριστερά, όμως ήταν η Ελλάδα που είχε την πρώτη κλασική ευκαιρία, όταν η Τζούρτζεβιτς στο 11΄ βρέθηκε από λάθος των Βόσνιων σε καλή θέση, αλλά πλάγια δεξιά και δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στο 22΄ η Αργυρίου γύρισε από αριστερά στην Κόγγουλη που από το ύψος του πέναλτι έκανε ωραίο γυριστό, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η σειρά της Βοσνίας να απειλήσει, όταν η Γκατσάνιτσα βρέθηκε απέναντι από την Γιαννακούλη, η οποία απέκρουσε το πλασέ της Βόσνιας επιθετικού.

Η Ελληνίδα γκολκίπερ κράτησε όρθια την Εθνική και στο 26΄, όταν η Βοσνία κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε η αρχηγός Άλεκσιτς, αλλά η Γιαννακούλη απέκρουσε.

Στο 35΄ η Ελλάδα απείλησε εκ νέου, με εκτός περιοχής σουτ της Σαΐχ που βρήκε τη ρίζα της δεξιάς δοκού της Πόλοζεν. Στο 43΄ ήταν η σειρά της Εθνικής να κερδίσει πέναλτι: σε οργανωμένη επίθεση και χάρις στην επιμονή της Μαρίας Πατερνά που κυνήγησε τη φάση κι ανατράπηκε εντός περιοχής από την Χάμζιτς, η αρχηγός Σοφία Κόγγουλη βρέθηκε στην άσπρη βούλα κι ευστόχησε για το 25ο της γκολ με την Εθνική Γυναικών.

Οι γηπεδούχες ισοφάρισαν στο 60΄ με την Γκρέμπενερ, η οποία βγήκε σε τετ-α-τετ με τη Γιαννακούλη από πάσα της Άλεκσιτς και πλάσαρε, ενώ στο 65΄ η ελληνική ομάδα απείλησε με ψηλοκρεμαστό πλασέ της Χαμαλίδου που απέκρουσε η Πόλοζεν και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε οριζόντιο δοκάρι.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Γιαννακούλη (62΄ Αναστασιάδη), Μήτκου (46΄ Παπαδοπούλου Στέισι), Καπνίση, Παυλοπούλου (46΄ Θεοδωράκη), Πατερνά, Σαΐχ, Δρακογιαννάκη, Αργυρίου (70΄ Σαρρή), Πούλιου (46΄ Χαμαλίδου), Τζούρτζεβιτς, Κόγγουλη (46΄ Χατζηνικολάου).

Βοσνία: (Σέλβερ Χότζιτς): Πόλοζεν, Σλίσκοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Κρατζούμοβιτς, (46΄ Νίκολιτς), Άλεκσιτς (83΄ Βέτζιτς), Γκρέμπεναρ, Μούχιτς, Γκατσάνιτσα, Πάλιεβιτς (83΄Γκρόνιε), Χάμζιτς, Ραντούλοβιτς (46΄ Κιούλε).