Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη, με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν να προκαλούν αντίποινα από τους Ιρανούς, οι οποίοι προχώρησαν σε βομβαρδισμούς σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Το ποδόσφαιρο -που έρχεται σε δεύτερη μοίρα προφανώς- έχει επηρεαστεί κι αυτό.

Στο Ιράν έχουν αναβληθεί όλοι οι αγώνες, ενώ στο Ισραήλ έχει σταματήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα. Στο Κατάρ, η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι τα παιχνίδια του Σαββάτου (28/2) δεν θα διεξαχθούν, μεταξύ των οποίων οι αναμετρήσεις Αλ Σαμάλ – Κατάρ και Αλ Αραμπί – Αλ Σαλίγια.

