Δικαστήριο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε σήμερα (3/9) ότι, κατόπιν συμβιβασμού, επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους σε οπαδό, ο οποίος κατηγορήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του επιθετικού της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ινιάκι Γουίλιαμς, σε αγώνα με την Εσπανιόλ στο στάδιο «Κορνεγιά», το 2020.

Ο εν λόγω θεατής, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, φέρεται να προέβη σε ρατσιστικές χειρονομίες και να απηύθηνε κραυγές μαϊμούς εναντίον του πρεσβύτερου των αδελφών Γουίλιαμς, οι οποίοι γεννήθηκαν στο Μπιλμπάο και έχουν καταγωγή από την Γκάνα.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει αρχικά διετή ποινή φυλάκισης, αλλά κατέληξαν σε συμβιβασμό με την πλευρά του κατηγορουμένου, ο οποίος αποδέχθηκε παράλληλα την επιβολή προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρία χρόνια, καθώς και πενταετή απαγόρευση εργασίας στην εκπαίδευση και σε τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Στην Ισπανία, ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών συνήθως δεν εκτίονται, εφόσον δεν αφορούν βίαια εγκλήματα και ο δράστης δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ανησυχητική αύξηση στα ισπανικά γήπεδα και ήρθαν περισσότερο στην επιφάνεια μετά τις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Ζούνιορ, σε αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» το 2023.

Την περασμένη σεζόν, υπήρξε ανάλογο περιστατικό σε αγώνα της Εσπανιόλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αυτή τη φορά σε βάρος του Μαροάν Σανάντι. Μάλιστα, ο εν λόγω αγώνας διακόπηκε προσωρινά από τον διαιτητή μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ινιάκι Γουίλιαμς.