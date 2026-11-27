Ένταση επικράτησε στη συνέντευξη Τύπου του Ρικάρντο Σα Πίντο, μετά την ήττα της Πάφου με 2-0 από την Μίντιλαντ, για τη League Phase του Conference League.

Οι Κύπριοι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη που θα διατηρούσε ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση και η επιλογή του Πορτογάλου προπονητή να παρατάξει την ομάδα του με πέντε αμυντικούς προκάλεσε ερωτήματα, με έναν δημοσιογράφο να ζητά εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση.

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