Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι μίλησε στη Media Day της Παρτιζάν πριν τον αγώνα (4/12, 21:45) με την Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι για την 14η αγωνιστική της Euroleague, τον πρώτο μετά την παραίτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία. Ο Ποκουσέφσκι, ο οποίος ανδρώθηκε μπασκετικά στον Ολυμπιακό, δήλωσε: «Ήρθα στην Παρτιζάν λόγω του Ομπράντοβιτς. Οι φίλαθλοι μου κάνουν ερωτήσεις στις οποίες δεν έχω απάντηση».

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι τόνισε: «Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Για εμάς τους παίκτες, το μπάσκετ πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας και πρέπει να επικεντρωθούμε στο γήπεδο. Πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο ότι θα δώσουμε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο και ότι ξέρουμε πού παίζουμε. Η κατάσταση της περασμένης εβδομάδας είναι συγκεκριμένη και δεν ήταν εύκολη για κανέναν από τους παίκτες, αλλά για εμάς το κύριο πράγμα είναι το μπάσκετ».

Ο Ποκουσέφσκι κλήθηκε να σχολιάσει όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και είπε: «Είναι δύσκολο, επειδή είμαστε μπλεγμένοι σε όλα αυτά και όλες οι ιστορίες φτάνουν σε ξένους, καθώς και σε ντόπιους παίκτες. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν την Παρτιζάν, φίλαθλοι που μας κάνουν ερωτήσεις στις οποίες δεν έχουμε απαντήσεις. Τους λέω ότι το δικό μας καθήκον είναι το μπάσκετ και αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγούμε στο γήπεδο και ν’ αγωνιστούμε».

Ο Ποκουσέφσκι εν συνεχεία επισήμανε ότι η περίοδος συνεργασίας με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σήμαινε πολλά για αυτόν. «Σίγουρα δεν ήταν στα σχέδια να συμβεί αυτό και όλοι το γνωρίζουν. Είπα ότι ήρθα στην Παρτιζάν χάρη στον Ζέλικο (σ.σ. Ομπράντοβιτς). Επειδή πίστευε σε εμένα και επειδή πίστευα ότι μαζί του θα μπορούσα να γίνω καλύτερος παίκτης. Δεν τελείωσε όπως θέλαμε, αλλά εξαρτάται από εμάς να παίξουμε όπως πρέπει στο γήπεδο και να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο που πρέπει να βρεθεί αυτός ο σύλλογος. Μίλησα με τον Ζέλικο εκείνες τις πρώτες ημέρες, όταν όλα συνέβαιναν. Είμαι εντάξει με την επικοινωνία μας και με στήριξε, μου είπε να συνεχίσω να δουλεύω, και δεν μιλήσαμε για την κατάστασή του».

Στο τέλος, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι έστειέ μήνυμα στους φιλάθλους της Παρτιζάν, οι οποίοι με ανακοίνωσή τους χθες απαίτησαν την παραίτηση του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μπάγερν στο Βελιγράδι: «Καταλαβαίνω το συναίσθημα και όλα όσα νιώθουν οι οπαδοί και οι άνθρωποι που είναι πολύ δεμένοι με αυτόν τον σύλλογο, όπως εγώ. Ελπίζω ότι μέσα από το γήπεδο και τον κόσμο, θα μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο πλευρό μας».