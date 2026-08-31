Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον 22χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Άλαν Ελίας από την Παλμέιρας με πενταετές συμβόλαιο.

«Ο Άλαν είναι ένας πραγματικά συναρπαστικός παίκτης και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στην ομάδα. Έχει δείξει σε όλη τη σύντομη καριέρα του μέχρι στιγμής ότι θα αγωνιστεί για να γίνει ο καλύτερος που μπορεί», δήλωσε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Σίτι, Ούγκο Βιάνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Σίτι θα πληρώσει 40 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη που προήλθε από τις ακαδημίες του συλλόγου του Σάο Πάολο και πραγματοποίησε 96 εμφανίσεις στην πρώτη ομάδα.

Αυτή είναι η έκτη καλοκαιρινή άφιξη για τον αγγλικό σύλλογο, μετά τους Έλιοτ Άντερσον, Τζερόνιμο Ρούγι, Αγιούμπ Μπουατί, Τζερέμι Μόνγκα και Πιρς Τσαρλς.

«Αυτή είναι μια σουρεαλιστική στιγμή για μένα. Η Μάντσεστερ Σίτι, με όλα όσα έχει κερδίσει τα τελευταία 15 χρόνια, είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς συλλόγους στον κόσμο για παίκτες. Το να μπορώ να κάθομαι εδώ σήμερα και να λέω ότι έχω ενταχθεί σε αυτήν είναι η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου. Αγαπώ την Παλμέιρας και πάντα θα την αγαπώ αλλά η απόφαση να έρθω στη Σίτι ήταν εύκολη», είπε ο Άλαν Ελίας.

Ο Ελίας, γεννημένος στη Φλοριανόπολις, είπε ότι ελπίζει να είναι «ένας ακόμη καλός Βραζιλιάνος» στην Premier League και να ακολουθήσει τα βήματα παικτών όπως οι Γκάμπριελ Ζεσούς, Έντερσον και Φερναντίνιο, οι οποίοι κέρδισαν όλοι τίτλους της Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι.