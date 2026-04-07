Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα τελευταία νέα για την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Ρουμανία μετά από μια περίπλοκη αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι ο Ρουμάνος προπονητής υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κρούσματα πνευμονικής θρομβοεμβολής.

Οι εκπρόσωποι του πανεπιστημιακού νοσοκομείου επειγόντων περιστατικών του Βουκουρεστίου ενημέρωσαν για την εξέλιξη της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η νεότερη ανακοίνωση:

«Επιστρέφοντας στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου, κάνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

– ο ασθενής υποβλήθηκε σήμερα σε σύνθετη αξονική τομογραφία

– οι γιατροί που φρόντιζαν τον ασθενή ανέλυσαν λεπτομερώς την κατάσταση, ενημερώνοντας την οικογένεια

– η αξονική τομογραφία αποκάλυψε πολλαπλά σημάδια ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και πνευμονικής θρομβοεμβολής.

– ο ασθενής θα παραμείνει υπό την αυστηρή επίβλεψη της διεπιστημονικής ομάδας. Θα επανέλθουμε με πληροφορίες».