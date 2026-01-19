Η Σερβία είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Οι οικοδεσπότες νίκησαν 15-14 την Ουγγαρία, στο ντέρμπι του Ε΄ ομίλου της Β΄ φάσης, και εξασφάλισαν τουλάχιστον την προνομιούχο δεύτερη θέση, ενώ θα “κλειδώσουν” την πρωτιά αν πάρουν έστω και ένα βαθμό στο ματς της Τρίτης (20/1) με το Μαυροβούνιο.

Η κάτοχος του τίτλου Ισπανία επικράτησε 14-8 της Γαλλίας και πλέον θα παίξει τα… ρέστα της για την πρόκριση την Τρίτη (20/1), κόντρα στους Μαγυάρους. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, κάτι που σημαίνει ότι ο νικητής της αναμέτρησης παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα.

Το Μαυροβούνιο, τέλος, χρειάστηκε ένα σερί 7-0 στο δεύτερο ημίχρονο για να νικήσει 15-11 την (πολύ βελτιωμένη σε αυτό το τουρνουά) Ολλανδία και να διασφαλίσει τη θέση του στην οκτάδα.