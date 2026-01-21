Σε ιταλικά χέρια κατέληξε το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια επικράτησε την Τετάρτη με 13-10 της Κροατίας και κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ΣΤ΄ ομίλου, πίσω από την εθνική Ελλάδας.

Έτσι η «σκουάντρα ατζούρα» την Παρασκευή (23/1, 21:30) θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Αντίθετα, οι «χρβάτσκι» έμειναν εκτός τετράδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2016 (όταν κατά σύμπτωση οι αγώνες είχαν γίνει ξανά στο Βελιγράδι) και θα αρκεστούν να παίξουν για την πέμπτη θέση, απέναντι στην Ισπανία (το ζευγάρι αυτό ήταν ο τελικός πριν δύο χρόνια στο Ζάγκρεμπ).

Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της Παρασκευής (23/1, 18:00) θα φέρει αντιμέτωπες την Ελλάδα και την Ουγγαρία.