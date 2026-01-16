«Βόμβα» έσκασε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο. που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελιγράδι! Δημοσίευμα της εφημερίδας «Times of Malta» αναφέρει ότι παίκτες της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης της χώρας βρίσκονται στο μικροσκόπιο και ερευνώνται για πιθανή χειραγώγηση αγώνα της ομάδας τους!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τέσσερις αθλητές θεωρούνται ύποπτοι ότι στοιχημάτισαν για τη διαφορά της αναμέτρησης της Μάλτας με το Μαυροβούνιο, που έγινε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης (10/1) και έληξε με νίκη της βαλκανικής ομάδας με σκορ 21-12.

Η έρευνα ενδέχεται να επεκταθεί και να «πιάσει» και το ματς με τη Γαλλία, το οποίο έληξε 22-13 υπέρ των «τρικολόρ».

