Την Πέμπτη θα υποβληθεί ο Ακίλε Πολονάρα σε μεταμόσχευση μυελού των οστών σε νοσοκομείο της Μπολόνια της Ιταλίας, προκειμένου να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει (λευχαιμία).

Δότρια είναι μία Αμερικανίδα που είναι 90% συμβατή, γεγονός που αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες να στεφθεί απο επιτυχία η μεταμόσχευση.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση και την αγάπη που μου δείχνετε όλον αυτόν τον καιρό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από δότες μυελού των οστών παγκοσμίως. Είναι μια απλή κίνηση που μπορεί να σώσει ζωές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να σας δω σύντομα στο γήπεδο», ανέφερε σε χθεσινό του μήνυμα ο 33χρονος άσος.

A message from @ilpupazzo33 to everyone🫶 Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πολονάρα έχει συμφωνήσει με τη Σάσαρι και, εφόσον ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του, θα αρχίσει προπονήσεις με την ιταλική ομάδα, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ, έχοντας αναδειχθεί νικητής στη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει, αυτήν με τον καρκίνο.