Ένταση και επεισόδια σημάδεψαν το τέλος της αναμέτρησης Σάτον Γιουνάιτεντ-Ρότσντεϊλ στη National League Αγγλίας, μετά τη νίκη-ανατροπή των φιλξενούμενων που τους κράτησε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Ρότσντεϊλ βρέθηκε πίσω στο 78’, ισοφάρισε στο 89’ με τον Ρόντνεϊ και στο 97’ ο 41χρονος Ίαν Χέντερσον διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της απευθείας ανόδου. Η μία προνομιούχος θέση θα κριθεί στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ της Ρότσντεϊλ με τη Γιορκ Σίτι.

