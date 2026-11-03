Ο Τι Τζέι Σορτς είναι ο πρώτος MVP του μήνα της τρέχουσας σεζόν της Euroleague. Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ της Βαλένθια αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του Οκτωβρίου.

Αν και την περασμένη σεζόν με τον Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τις μεγάλες εμφανίσεις και να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στην Παρί, στην ανανεωμένη φέτος Βαλένθια, βρήκε γρήγορα τον παλιό καλό εαυτό του.

Στις πρώτες εννέα αγωνιστικές της Euroleague, ο Tι Τζέι Σορτς είχε 17,1 πόντους, 5,7 ασίστ, 1,8 ριμπάουντ και 20,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) μέσο όρο ανά αγώνα.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η συνεισφορά του στο plus/minus, με τη Βαλένθια να καταγράφει συνολικά +89 πόντους όσο εκείνος βρισκόταν στο παρκέ, επίδοση που επιβεβαιώνει την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας.

Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο MVP του μήνα στην καριέρα του Τι Τζέι Σορτς, μετά τον Νοέμβριο του 2024.

Η Βαλένθια αν και προχώρησε σε ολικό lifting το περασμένο καλοκαίρι, μετά την παρουσία της στο φάιναλ φορ της Αθήνας, αποτελεί και πάλι την ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής, μετρώντας 6 νίκες – 3 ήττες στις εννέα πρώτες αγωνιστικές.