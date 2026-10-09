Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που αποχαιρετάς με ένα απλό παιχνίδι. Και ο Ντανιέλ Ποντένσε έχει στο μυαλό του έναν τρόπο που θα μπορούσε να μετατρέψει το τελευταίο κεφάλαιο της διεθνούς καριέρας του σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός της Αλ Σαμπάμπ, που υπήρξε συμπαίκτης του CR7 στην Εθνική Πορτογαλίας, πρότεινε τη διεξαγωγή τεσσάρων φιλικών αναμετρήσεων κατά την τελευταία χρονιά του 41χρονου σταρ με το εθνόσημο.

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