Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης βγήκαν σήμερα (14/10), στους δρόμους του Ούντινε πριν από τον προκριματικό αγώνα της Ιταλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εναντίον του Ισραήλ, εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Η Ιταλία πρόκειται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 21:45 ώρα Ελλάδας (Novasports Extra 2) στο στάδιο «Bluenergy» στα βορειοδυτικά προάστια της πόλης, ενώ η διαδήλωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν έως και 10.000 άτομα, θα διασχίσει το κέντρο της πόλης.

Οι διοργανωτές της πορείας, η Επιτροπή για την Παλαιστίνη-Ούντινε, κάλεσαν τη FIFA, να αποκλείσει το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις, λέγοντας ότι η ομάδα υποστηρίζει τις «πολιτικές κατοχής» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι διοργανωτές συνεχίζουν τη διαμαρτυρία ακόμη και μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία περιελάμβανε την απελευθέρωση των εναπομεινάντων εν ζωή Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι τοπικές Αρχές εξέδωσαν μια σειρά από περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων κλεισίματος δρόμων και περιορισμών στάθμευσης, και εγκατέστησαν τσιμεντένια φράγματα γύρω από το στάδιο για να δημιουργήσουν ζώνες ασφαλείας.

Η προσφορά φαγητού και ποτού σε γυάλινα, κεραμικά ή τσίγκινα δοχεία απαγορεύεται σήμερα (14/10) ημέρα του αγώνα.

Μερικοί καταστηματάρχες αποφάσισαν να κρατήσουν τα καταστήματά τους κλειστά για όλη την ημέρα, ενώ άλλοι θα κλείσουν μόνο το απόγευμα.