Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, αλλά και ο μακροχρόνιος μάνατζερ, Ζόρζε Μέντες, βρέθηκαν με μέλη της οικογένειας του Ντιόγκο Ζότα – ανάμεσά τους η σύζυγός του Πορτογάλου, Ρούτε Καρντόζο, με την οποία είχαν παντρευτεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα- σε μια ιδιωτική τελετή-αγρυπνίας σήμερα (4/7) στην πόλη καταγωγής του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ στη βόρεια Πορτογαλία, μετά τον θάνατo του ίδιου και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, χθες (3/7) τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Jota's agent, Jorge Mendes, and Portuguese prime minister Luis Montenegro were also seen arriving at the church.

A wake is expected to take place at the chapel from around 3pm UK time, while the funeral is scheduled for 9am tomorrow morning, Gondomar's mayor's office said. pic.twitter.com/FABiCogWHT

