Με χτύπημα στις καθυστερήσεις, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Οι «Αετοί» μετά από απίστευτη πολιορκία κατάφεραν να προηγηθούν στο 86΄ με τον Γκιόργκι Σουντάκοφ. Όμως στο 90+1΄ σε αντεπίθεση της Ρίο Άβε και στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, ο Αντρέ Λουίς με εκπληκτικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, υποχρεώνοντας τον Ζοζέ Μουρίνιο στην πρώτη του αποτυχία ως προπονητής της Μπενφίκα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση VAR. Ο διαιτητής πήγε να ελέγξει στο μόνιτορ για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης από τον Οταμέντι στον Βρουσάι και στη συνέχεια ακύρωσε το γκολ του Έλληνα διεθνή.

Για τη Ρίο Άβε αγωνίστηκαν βασικοί οι Ντόη, Βρουσάι και Ρίτσαρντς, που έχουν αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, όπως και οι Μπράμπετς και Σπίκιτς που έχουν περάσει από τον Άρη. Αλλαγή μπήκε ο Αθανασίου και ο Λιάβας.