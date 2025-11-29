Με… λυτρωτή τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα πέρασε δια «πυρός και σιδήρου» το Σάββατο από την έδρα της Νασιονάλ (2-1) και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου της Primeira Liga.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πέτυχε το νικητήριο γκολ των «Αετών» στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο 89′ ο Πρεστιάνι είχε φέρει το ματς στα ίσα.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Ραμίρες στο 60ό λεπτό κι έφτασαν πολύ κοντά σε μία μεγάλη έκπληξη, αλλά η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν το έβαλε κάτω κι έφτασε στην τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Βιτόρια Γκιμαράες-AVS 4-0

Κάσα Πία -Αλβέρκα 0-2

Μορεϊρένσε-Φαμαλικάο 2-2

Νασιονάλ-Μπενφίκα 1-2

Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα 29/11

Ρίο Άβε-Σάντα Κλάρα 30/11

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα Αμαδόρα 30/11

Πόρτο-Εστορίλ 30/11

Αρούκα-Μπράγκα 01/12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Πόρτο 31

Σπόρτινγκ Λισ. 28

Μπενφίκα 28 -12αγ.

Ζιλ Βισέντε 23

Φαμαλικάο 20 -12αγ.

Μορεϊρένσε 19 -12αγ.

Γκιμαράες 17 -12αγ.

Μπράγκα 16

Αλβέρκα 14 -12αγ.

Εστορίλ 13

Νασιονάλ 12 -12αγ.

Ρίο Αβε 12

Εστρέλα Αμαδόρα 11

Σάντα Κλάρα 11

Αρούκα 9

Κάσα Πία 9 -12αγ.

Τοντέλα 6

AVS 3 -12αγ.