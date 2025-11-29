Με… λυτρωτή τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα πέρασε δια «πυρός και σιδήρου» το Σάββατο από την έδρα της Νασιονάλ (2-1) και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου της Primeira Liga.
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πέτυχε το νικητήριο γκολ των «Αετών» στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο 89′ ο Πρεστιάνι είχε φέρει το ματς στα ίσα.
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Ραμίρες στο 60ό λεπτό κι έφτασαν πολύ κοντά σε μία μεγάλη έκπληξη, αλλά η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν το έβαλε κάτω κι έφτασε στην τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Βιτόρια Γκιμαράες-AVS 4-0
Κάσα Πία -Αλβέρκα 0-2
Μορεϊρένσε-Φαμαλικάο 2-2
Νασιονάλ-Μπενφίκα 1-2
Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα 29/11
Ρίο Άβε-Σάντα Κλάρα 30/11
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα Αμαδόρα 30/11
Πόρτο-Εστορίλ 30/11
Αρούκα-Μπράγκα 01/12
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Πόρτο 31
Σπόρτινγκ Λισ. 28
Μπενφίκα 28 -12αγ.
Ζιλ Βισέντε 23
Φαμαλικάο 20 -12αγ.
Μορεϊρένσε 19 -12αγ.
Γκιμαράες 17 -12αγ.
Μπράγκα 16
Αλβέρκα 14 -12αγ.
Εστορίλ 13
Νασιονάλ 12 -12αγ.
Ρίο Αβε 12
Εστρέλα Αμαδόρα 11
Σάντα Κλάρα 11
Αρούκα 9
Κάσα Πία 9 -12αγ.
Τοντέλα 6
AVS 3 -12αγ.