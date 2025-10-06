Ο μέσος Ζοάο Νέβες, που κλήθηκε στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για τους αγώνες του Οκτωβρίου, εξαιρέθηκε τελικά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF).

«Η Διεύθυνση Υγείας και Απόδοσης της FPF, σε συντονισμό με το ιατρικό τμήμα της Παρί Σεν Ζερμέν, διαπίστωσε ότι ο διεθνής Πορτογάλος μέσος δεν είναι σωματικά ικανός να συμμετάσχει στους αγώνες της Σελεσάο», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Για να αντισταθμίσει την απουσία του, ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κάλεσε τον αριστερό μπακ της Λάτσιο, Νούνο Ταβάρες.

Η Πορτογαλία, πρωτοπόρος του 6ου ομίλου με δύο νίκες σε δύο αγώνες, θα αντιμετωπίσει την Ιρλανδία το Σάββατο και την Ουγγαρία στις 14 Οκτωβρίου, στο στάδιο «Ζοζέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Νέβες #Πορτογαλία