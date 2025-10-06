Ο μέσος Ζοάο Νέβες, που κλήθηκε στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για τους αγώνες του Οκτωβρίου, εξαιρέθηκε τελικά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF).

«Η Διεύθυνση Υγείας και Απόδοσης της FPF, σε συντονισμό με το ιατρικό τμήμα της Παρί Σεν Ζερμέν, διαπίστωσε ότι ο διεθνής Πορτογάλος μέσος δεν είναι σωματικά ικανός να συμμετάσχει στους αγώνες της Σελεσάο», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Για να αντισταθμίσει την απουσία του, ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κάλεσε τον αριστερό μπακ της Λάτσιο, Νούνο Ταβάρες.

Η Πορτογαλία, πρωτοπόρος του 6ου ομίλου με δύο νίκες σε δύο αγώνες, θα αντιμετωπίσει την Ιρλανδία το Σάββατο και την Ουγγαρία στις 14 Οκτωβρίου, στο στάδιο «Ζοζέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας.