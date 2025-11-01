Για 68 λεπτά η Αλβέρκα έβαλε πολύ «δύσκολα» στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοάο Αλβαλάδε» στο πρώτο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Primeira Liga, κρατώντας το «μηδέν» στην άμυνα κι έδειχνε ικανή να «μπλοκάρει» τα «λιοντάρια».

Εκεί, ωστόσο, «μίλησε» ο Φώτης Ιωαννίδης! Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού μπήκε αλλαγή στο 59′ στη θέση του Σιμόες και με μία ασύλληπτη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γκονσάλβες άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη της Σπόρτινγκ με 2-0 και «λύτρωσε» την ομάδα του, που για ώρα «φλέρταρε» με μία μεγάλη «γκέλα». Το τελικό 2-0, διαμόρφωσε στο 74′ με τρομερό σουτ ο Γκονσάλβες. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πέρασε αλλαγή στο 15′ στη θέση του τραυματία Φρεσνέδα και είχε πολύ καλή απόδοση.