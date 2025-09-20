Ο Ζοσέ Μουρίνιο έφερε… γούρι στην Μπενφίκα, καθώς στο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Αετών» ο «Special One» είδε την ομάδα του να περνάει πολύ άνετα με 3-0 από την έδρα της AVS και να μειώνει στο -5 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Πόρτο, έχοντας και ματς λιγότερο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής των «Λουζιτανών» ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με πέναλτι στο 56′ και δύο ασίστ στους νεοαποκτηθέντες, Σουντάκορ και Ιβάνοβιτς, οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Ρίο Αβε-Πόρτο 0-3

Σάντα Κλάρα-Αλβέρκα 2-1

Νασιονάλ-Αρούκα 1-2

AVS-Μπενφίκα 0-3

Γκιμαράες-Μπράγκα 20/09

Τοντέλα-Εστρέλα Αμαδόρα 21/09

Ζιλ Βισέντε-Εστορίλ 21/09

Κάσα Πία-Φαμαλικάο 21/09

Σπόρτινγκ Λισ.-Μορεϊρένσε 22/09

Για την 1η αγωνιστική (εξ αναβολής):

Μπενφίκα-Ρίο Αβε 23/9

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Πόρτο 18 -6αγ.

Μπενφίκα 13

Σπόρτινγκ Λισ. 12

Μορεϊρένσε 12

Φαμαλικάο 10

Ζιλ Βισέντε 10

Μπράγκα 8

Σάντα Κλάρα 8 -6αγ.

Αρούκα 8 -6αγ.

Γκιμαράες 7

Κάσα Πία 6

Εστορίλ 5

Αλβέρκα 4 -6αγ.

Νασιονάλ 4 -6αγ.

Ρίο Άβε 3

Εστρέλα Αμαδόρα 3

AVS 1 -6αγ.

Τοντέλα 1