Ο Βαγγέλης Παυλίδης επέστρεψε στην Μπενφίκα απ’ το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων σε πολύ καλή κατάσταση και με δύο δικά του γκολ οδήγησε τους «αετούς» σε εύκολη εκτός έδρας νίκη επί της Τσάβες με 2-0 και στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρέγκο και «καθάρισε» τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα, με ακόμη ένα πολύ ωραίο, προσωπικό γκολ στο 79’.

🚨🇵🇹 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS OPENS THE SCORING FOR BENFICA! WHAT A GOAL! Chaves 0-1 Benfica. pic.twitter.com/yI1IMvuTh7 — canto das Transferências (@cant_ferencias) October 17, 2025

🚨 GOAL: Vangelis Pavlidis 79′ Taça de Portugal | 🇵🇹 Chaves 0-2 Benfica pic.twitter.com/3xQLuCWHrH — canto das Transferências (@cant_ferencias) October 17, 2025

