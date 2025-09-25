Μία… ανεπιθύμητη επίσκεψη από διαρρήκτες δέχτηκε το περασμένο Σάββατο ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στο σπίτι του στην περιοχή Κασκάις, κοντά στην Λισαβόνα.

Την ώρα που δειπνούσε σε εστιατόριο με την σύζυγό του, άγνωστοι άνοιξαν ένα παράθυρο και εισέβαλαν στο σπίτι του έμπειρου τεχνικού, απ΄όπου αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, αξίας περίπου 820.000 ευρώ σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης.

Η τοπική αστυνομία επικεντρώνεται στην πιθανότητα μιας ξένης συμμορίας που ειδικεύεται σε κλοπές από πολυτελείς κατοικίες.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ ο 52χρονος Μαρτίνεθ δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Σημειώνεται, ότι ο Ισπανός προπονητής είναι παντρεμένος από το 2009 με την Σκωτσέζα, Μπεθ Τόμσον, με την οποία έχει δύο κόρες, ενώ πλέον βρίσκεται στον κατάλογο με τις ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που ζουν στην Πορτογαλία και έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων, όπως ο Νικολάς Οταμέντι το 2021.