Δύο βαθμούς «πέταξε» η Ρίο Άβε, στο πρώτο της παιχνίδι για τη φετινή Primeira Liga.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, γεμάτη από Έλληνες παίκτες, έμεινε στο 1-1 με τη Νασιονάλ στο «Εστάντιο ντος Άρκος», για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, παρά το ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο για σχεδόν μια ώρα αγώνα.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα τους Ανδρέα-Ριχάρδο Ντόη, Μάριο Βρουσάι, Θεοφάνη Μπάκουλα και Νίκο Αθανασίου και φάνηκε να πηγαίνουν όλα… πρίμα.

Η Ρίο Άβε όχι μόνο προηγήθηκε στο 13’, με τέρμα του Κλέιτον, αλλά βρέθηκε να παίζει και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 39’ λόγω αποβολής του Ουλίσες με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Συλαϊδόπουλος πέρασε στο 63’ τον Αντώνη Παπακανέλλο ενώ στο 81’ ο Γιώργος Λιάβας πήρε τη θέση του Αθανασίου, ωστόσο δύο λεπτά αργότερα ήρθε το σοκ για τους γηπεδούχους, αφού ο Χεσούς Ραμίρες ισοφάρισε στο τελικό 1-1.

Αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός για τις δυο ομάδες, με τη Ρίο Άβε, πάντως, να μην έχει αγωνιστεί στην πρεμιέρα κόντρα στην Μπενφίκα για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των «αετών της Λισαβόνας» για τα προκριματικά του UEFA Champions League.

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Primeira Liga σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

AVS-Κάσα Πία 0-2

Τοντέλα-Φαμαλικάο 0-1

Γκιμαράες-Εστορίλ 3-2

Εστρέλα Αμαδόρα-Μπενφίκα 0-1

Ρίο Αβε-Νασιονάλ 1-1

Αλβέρκα-Μπράγκα 17/8

Σάντα Κλάρα-Μορεϊρένσε 17/8

Σπόρτινγκ Λισ.-Αρούκα 17/8

Ζιλ Βισέντε-Πόρτο 18/8

Η βαθμολογία (1αγ.)

Φαμαλικάο 6 -2αγ.

Πόρτο 3

Μπράγκα 3

Ζιλ Βιθέντε 3

Σπόρτινγκ 3

Αρούκα 3

Μορεϊρένσε 3

Μπενφίκα 3

Γκιμαράες 3 -2αγ.

Κάζα Πία 3 -2αγ.

Ρίο Άβε 1

Εστρέλα Αμαδόρα 1 -2αγ.

Εστορίλ 1 -2αγ.

Νασιονάλ 1 -2αγ.

Αλβέρκα 0

Σάντα Κλάρα 0

Τοντέλα 0 -2αγ.

AVS 0 -2αγ.Ψ