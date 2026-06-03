Ο Έντσο Φερνάντες αναμένεται να αποχωρήσει από την Τσέλσι με τους «μπλε» όμως να ζητούν το… σωστό αντίτιμο.

Ο 25χρονος Αργεντινός μέσος μέτρησε 54 συμμετοχές και 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν και σύμφωνα με την Daily Mail, οι «Μπλε» θα απαιτήσουν τουλάχιστον 120 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήσουν να φύγει αυτό το καλοκαίρι.

Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 φέρεται να θέλει να ενταχθεί σε ισπανική ομάδα και ο ατζέντης του, Χαβιέρ Παστόρε, έχει ήδη ενημερωθεί για τις απαιτήσεις της Τσέλσι.

Αυτό το ποσό είναι σχεδόν ακριβώς αυτό που επένδυσε η Τσέλσι όταν έφτασε από την Μπενφίκα τον Ιανουάριο του 2023. Οι «Μπλε» δεν σκέφτονται να πουλήσουν τον Έντσο με λιγότερα από όσα τον αγόρασαν.